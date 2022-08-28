Лиз Трасс может стать следующим премьером Великобритании. Но в курсе ли политик будничных проблем граждан?

Борис Джонсон, который лишился поста из-за наплевательского отношения к британцам, теперь, судя по всему, передает эстафету очередному очень далекому от будничных проблем политику. Лиз Трасс недалеко ушла от Бориса и его клоунских выходок. Она пришла на интервью, чтобы побросаться словами.

Заявление второстепенного чиновника можно бы не заметить, но Лиз Трасс имеет все шансы стать вскоре премьером. Имя нового главы Кабинета Ее Величества станет известно 5 сентября. И с большой долей вероятности это будет именно Трасс: ее поддерживают 62 % однопартийцев, у ее главного соперника 30 % голосов.

Лиз хочет быть такой же "железной леди", как ее кумир Маргарет. Как известно, Тэтчер готова была отдать приказ применить атомную бомбу в отношении аргентинцев в ходе Фолклендской войны. Но здесь соперник будет много серьезнее - не чета латиноамериканской хунте.

Характерно, что 40 лет назад вот так же пошутил президент США Рейган. Проверяя микрофон в студии, он сказал: "Я только что отдал приказ о применении против Советского Союза ядерных ракет". Американец, конечно, был без царя в голове, но и он потом за свою шутку долго извинялся.



