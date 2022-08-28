3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лиз Трасс может стать следующим премьером Великобритании. Но в курсе ли политик будничных проблем граждан?
Борис Джонсон, который лишился поста из-за наплевательского отношения к британцам, теперь, судя по всему, передает эстафету очередному очень далекому от будничных проблем политику. Лиз Трасс недалеко ушла от Бориса и его клоунских выходок. Она пришла на интервью, чтобы побросаться словами.
Заявление второстепенного чиновника можно бы не заметить, но Лиз Трасс имеет все шансы стать вскоре премьером. Имя нового главы Кабинета Ее Величества станет известно 5 сентября. И с большой долей вероятности это будет именно Трасс: ее поддерживают 62 % однопартийцев, у ее главного соперника 30 % голосов.
Лиз хочет быть такой же "железной леди", как ее кумир Маргарет. Как известно, Тэтчер готова была отдать приказ применить атомную бомбу в отношении аргентинцев в ходе Фолклендской войны. Но здесь соперник будет много серьезнее - не чета латиноамериканской хунте.
Характерно, что 40 лет назад вот так же пошутил президент США Рейган. Проверяя микрофон в студии, он сказал: "Я только что отдал приказ о применении против Советского Союза ядерных ракет". Американец, конечно, был без царя в голове, но и он потом за свою шутку долго извинялся.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов