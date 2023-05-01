В Британии продолжаются разборки с бывшими премьер-министрами. Лиз Трасс выставлен счет за пропавшие из резиденции главы МИД полотенца, тапочки и банные халаты. Напомним, Трасс была министром иностранных дел в 2022 году, и тогда из усадьбы исчезло банных принадлежностей на сумму 12 тысяч фунтов. Кроме того политику придется заплатить за дорогие закуски и напитки, которые Лиз использовала в предвыборную кампанию, когда претендовала на должность премьер-министра. На этом высоком посту знаток истории и географии пробыла всего 44 дня, а череда скандалов не заканчивается.