Краткий пересказ от ИИ

Кто они - лоббисты, одержимые эскалацией, которым мирное небо Беларуси по сей день не дает покоя? Как они хотят поджечь еще одну точку на карте региона? Политический террор не остался нарративом прошлого. Как часто повторяет Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Успокаиваться рано!" На Западе притихли, как откровенничают еэсовцы и их компания, они точат штыки, чтобы нанести новый удар.

Лоббисты эскалации, в том числе и "силовой", с Беларусью. На протяжении некоторого времени журналисты "Первого информационного" провели серию интервью с кругом разных политиков из государств Евросоюза и их партнеров. Некоторые из этих людей восседают в Европарламенте, пишут те самые резолюции, которыми накладывают санкции на белорусские предприятия, шельмуют страну.

Сегодня обычному белорусскому обывателю может показаться, что времена давления прошли, риторика в отношении Минска приобрела более мягкий характер. Вопрос перезагрузки отношений между Минском и Вашингтоном переходит из абстрактной идеи в предмет геополитического анализа. И как будто бы происходит глобальное изменение баланса сил.

Так и есть, но Евросоюз занял выжидающую позицию: ждет смены власти в Вашингтоне и наращивает военные силы у порога страны. Как далеко готовы зайти политики ЕС? В какую игру Запад вновь хочет втянуть Беларусь?

Первым собеседником журналистов "Первого информационного" станет Роджер Нордманн, швейцарский политик, бывший президент Социал-демократической партии Швейцарии, некогда член парламента. Он активно представлял свою страну в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и в межпарламентских делегациях по связям с Евросоюзом.

С недавних пор Нордманн является министром здравоохранения и социальных действий кантона Во в Швейцарии. Для полного портрета: в период, когда Нордманн был главой социал-демократов в федеральном парламенте, он активно участвовал в формировании санкционной и дипломатической повестки Берна в отношении Минска. И больше - политик был лоббистом синхронизации швейцарских санкций с пакетами ограничений Европейского союза.

Сейчас на первый взгляд вовлеченность Роджера Нордманна в белорусскую тематику минимальна. Его задачи - это здравоохранение региона Швейцарии, а не внешняя политика страны, но это не так.

"Нужно вводить нарративы о том, что Беларусь - это столп, на который опирается Путин. А ослабление диктатуры в Беларуси приведет к ослаблению Путина. С другой стороны, белорусы хотят быть такими же свободными людьми, как поляки и литовцы", - заявил Роджер Нордманн.

Таран государственной системы: через нарратив культуры к открытию второго фронта

Откуда далекому (в географическом смысле) Нордманну известно, чего хотят белорусы, сказать невозможно. Этот политик в Беларуси не бывал, едва ли из Швейцарии обзор на страну открывается ему лучше. Тем более что вроде как после его победы на выборах весной 2026 года и перехода на региональный пост министра здравоохранения, его деятельность жестко ограничена локальными задачами: реструктуризация швейцарских больниц и распределение социального бюджета кантона, где, кстати, есть немалое чисто болевых точек, требующих срочного решения, но Нордманн полагает иначе.

"Самое важное направление - это культурное. Если я правильно понимаю, белорусский язык очень похож на польский и украинский, поэтому нужно показывать стремление белорусов к революции через культурные аспекты. Нужно показывать это в фильмах, литературе, кино, видео на YouTube и Instagram и так далее. Главное - показывать, что это последний европейский народ, который ищет свободы и хочет быть свободным, показывать это в массмедиа, фильмах - везде", - отметил швейцарский политик.

Следует напомнить, как выглядело то, что Нордманн называет "стремлением к свободе" в Беларуси или Украине.

Кстати, а осуждал ли права человека Нордманн, когда горели люди в Доме профсоюзов в Одессе? Нет, ведь для социал-демократа Нордманна это проблемы далекой украинской периферии.

Вот так в понятии Нордманна, который никогда не был в Беларуси, выглядит "несвобода", от которой белорусов, как он полагает, нужно избавлять.

Нечто подобное, как в Украине 2014-го и дня сегодняшнего, могло бы быть и в Беларуси. По мнению политика, страна чему-то должна сопротивляться по четкому примеру своей южной соседки.

"Если вы посмотрите на Украину, до 2022 года европейцы не рассматривали Украину как большую проблему. Да, там было что-то с Крымом, Донбассом, но это все были проблемы на периферии. А после отношение в Европе очень сильно изменилось: европейцы увидели, что Украина хочет быть свободной и готова противодействовать России. До 2022 года к Украине относились так: да, там коррупция, но это часть России (она поблизости от России), пусть сами разбираются. Благодаря сопротивлению Украины и личности Зеленского отношения европейцев к ним изменилось. Я думаю, что что-то подобное могло бы быть и в Беларуси", - уверен Роджер Нордманн.

В поисках второго фронта: Европе тяжело поддерживать Украину

С начала военного конфликта Европейский союз и его государства-члены суммарно выделили Украине более 230 млрд долларов. Швейцария внешне придерживается нейтралитета, но с начала конфликта выделила 8 млрд долларов. А с 2025-го по 2036-й взяла на себя обязательства по долгосрочной поддержке Украины на 6,5 млрд долларов. И даже несмотря на то что Швейцария не входит в Евросоюз, но свою политику Берн синхронизирует. А теперь к вопросу, каковы причины желания регионального министра сделать из Беларуси вторую Украину?

По словам швейцарского политика, сейчас Европе тяжело поддерживать Украину оружием, ведь его осталось мало, поэтому нужно искать другие пути: "В Европе есть несколько идиотов, таких как Виктор Орбан или Марин Ле Пен во Франции, а глупые люди создают риски для Европы. Это очень сложно, но Беларусь могла бы открыть фронт - не военный, но политический фронт против России. Для начала можно делать акцент на том, что "да, мы маленькие, но мы хотим свободы и хотим выйти из этой тюрьмы".

Европе все тяжелее поддерживать Украину в финансовом плане, однако ставки были сделаны давно и достаточно высокие. Западные государства Европы настроены на эскалацию, а не поиски точек для восстановления региональной безопасности.

Еще в 2020-м было понятно, Беларусь пытаются втянуть в очень неблагоприятный сценарий, чуть позже стало ясно какой. И цель этой стратегии цинична - превратить стабильного соседа в очередной расходный материал большой войны, полностью ликвидировать суверенитет Минска и замкнуть кольцо враждебных государств вокруг российских рубежей через так называемую культуру к открытию второго фронта. И это далеко не все откровения.

Уже в среду, 2 сентября, в "Панораме" узнаете, о чем шепчутся в коридорах Брюсселя? Все больше политиков хотят диалога с Минском, в этом признается депутат от Финляндии.

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