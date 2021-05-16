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Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище Кедунг Омбо в Индонезии

Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище Кедунг Омбо в Индонезии

Поиски 9 человек продолжаются.

11 пассажиров удалось спасти. Глава местной поисково-спасательной службы сообщил, что на поиски пропавших направлена команда ныряльщиков.

Лодка перевернулась в тот момент, когда люди в ней делали селфи, рассказали местные власти.

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