Жителям Литвы придется в ближайшее время разгребать последствия дипломатической логики своих властей. Ситуацию в прибалтийской республике уже окрестили логистическим тупиком. Из-за конфликта с Китаем резко снизился товарооборот. При этом другие прибалтийские страны быстро сориентировались и выразили готовность принять товарный транзит, в котором Пекин отказал Вильнюсу. Так, глава Латвийской железной дороги заявил, что он готов предоставить китайцам поезда и вагоны хоть завтра.Сегодня же прошли переговоры между главами МИД Эстонии и КНР.

Потери Литвы пока можно подсчитать лишь приблизительно: они составят около 1 % ВВП в течение только первого года. Но следует учитывать еще и конфликт с Беларусью. Отказ от калийного транзита также больно ударит по Вильнюсу. К тому же, из-за прекращения Беларусью импорта европейских продуктов питания литовские перевозчики уже лишились 104 миллионов евро дохода. При этом страдают не только представители бизнеса, но и обычные литовцы, которые сейчас могут лишиться рабочих мест.