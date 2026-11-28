Логистический хаб и нервный узел НАТО: почему США не смогут отказаться от Рамштайна
Как бы американцы ни уходили из Европы, как бы мы, находясь на Востоке, этого ни хотели, но окончательно им это не удастся, хотя бы из-за Рамштайна - авиабазы на немецкой земле Рейнланд-Пфальц.
Это без преувеличения крупнейший военный объект США за пределами американского континента. Это центр трансатлантической безопасности, узел, где логистика переплетается с геополитикой, а местная экономика зависит от глобальных кризисов. И США в этой точке зависит от Европы даже чуть больше, чем Европа от США, потому что именно с этой базы взлетают военные самолеты разных типов для выполнения самых разных задач и операций на Ближнем Востоке, в Африке и в Восточной Европе. Это жизненно важный орган для поддержания американской гегемонии.
Сегодня Рамштайн выполняет функции глобального логистического хаба, откуда происходит переброска войск, техники и грузов в пункты назначения. Здесь базируется 86-е авиатранспортное крыло, а тяжелые военно-транспортные самолеты С-17 способны перебрасывать до 77 т грузов, обеспечивая связь США с европейским, африканским и ближневосточным театрами.
По сути, Рамштайн - это не столько авиабаза, сколько гигантский пересадочный узел, без которого скорость реагирования США и НАТО резко снижается.
История базы показательна: она была спроектирована французскими инженерами и построена немецкими рабочими в начале 1950-х, а с 1973 года здесь разместился штаб ВВС США в Европе. Однако подлинный расцвет Рамштайна как нервного центра произошел после окончания холодной войны, когда база превратилась в перевалочный пункт для военных операций. В 1994 году Клинтон, посещая базу Рамштайн, заявил, что американские войска должны остаться в Германии ради мира, свободы и прогресса.
Билл Клинтон, президент США (1993-2001 гг.):
"У нас на самом деле есть возможность, у тех из нас, кто живет сейчас, работать с нашими друзьями в Европе, чтобы впервые за всю историю человечества достичь Европы, объединенной для демократии, для мира и прогресса, не разделенной способами, которые помогают одним людям за счет других. Для этого Америка должна остаться здесь, Америка должна работать здесь, Америка должна отстаивать мир, свободу и прогресс".
Спустя 5 лет, через несколько месяцев после начала так называемой миротворческой операции против Союзной Республики Югославии, Клинтон вновь прибыл в Германию на базу Рамштайн, чтобы мотивировать своих военных и дальше нести мир и прогресс по всей земле.
"В конце холодной войны стоял вопрос: нужно ли нам НАТО? И 19 союзников решили, что нужно, что если мы хотим, чтобы Европа была свободной, единой и жила в мире, нам нужно НАТО, и это будет нашей миссией, - обозначил Билл Клинтон. - И мне бы хотелось, чтобы нам не пришлось ничего делать, чтобы вам не пришлось ничего делать. Мне бы хотелось, чтобы никого из вас - резервистов и гвардейцев не пришлось призывать, и чтобы никому не пришлось идти добровольцем, но это случилось. И поистине иронично, что после всех войн ХХ века здесь, в Европе, мы все еще ведем борьбу из-за того, что религиозная, этническая нетерпимость используется для расчеловечивания людей до такой степени, чтобы считать оправданными убивать их, сжигать их, грабить их дома, изгонять их, сжигать их деревни, искоренять последние следы исторических и культурных свидетельств, сжигать их храмы".
Именно в Рамштайне расположен штаб ВВС США в Европе, а также Объединенное командование воздушных сил НАТО (AIRCOM), отвечающее за контроль воздушного пространства всех европейских союзников. Кроме того, база располагает спутниковым ретранслятором, который критически важен для управления американскими беспилотниками в удаленных регионах: от Ближнего Востока до Африки. Эта функция делает Рамштайн не просто логистической точкой, а оперативным центром, влияющим на ход конфликтов вдали от Европы.
Рядом с базой находится военный госпиталь Ландштуль - крупнейший американский военный госпиталь за пределами США, куда доставляют раненых из Европы, Африки и с Ближнего Востока.
Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии:
"Нас 100 млн жителей в этом Европейском союзе, больше, чем в Соединенных Штатах Америки, так что мы могли бы быть намного сильнее, если бы лучше сотрудничали. Я хочу этому содействовать, я хочу попытаться этого достичь. Это выходит далеко за рамки стратегического военного сотрудничества, хотя оно, конечно, в данный момент также из-за войны в Украине и других вызовов, перед которыми мы поставлены, стоит на первом плане".
Рамштайн как база создает вокруг себя ощутимый экономический эффект: местные предприятия, арендодатели, сфера услуг и строительный бизнес прямо зависят от заказов и потребления со стороны американской общины. Именно эта уязвимость проявилась в 2026 году, когда администрация США объявила о выводе части войск из Германии.
По сообщениям мэра Рамштайн-Мизенбах Ральфа Хехлера, регион благодаря присутствию американских военных за год имеет возможность заработать порядка 2 млрд долларов, поэтому, когда министерство обороны США объявило, что в течение одного года вывезет порядка 5 тыс. из 39 тыс. американских солдат, местное население начало подсчитывать возможные потери.
"Президент Соединенных Штатов является также главнокомандующим вооруженными силами с прямым управлением. Он, конечно, может перебрасывать войска, перемещать их на определенное время, закрыть базу. Для этого ему нужно одобрение в Конгрессе. И тут я все-таки думаю, что в этом тоже есть регулирующий механизм. Я думаю, что там так же есть очень много тех, кто этого не хочет", - заметил Ральф Хехлер.
Для местных сообществ, таких как Кайзерслаутерн, каждый подобный сигнал из Вашингтона становится стресс-тестом: сокращение персонала означает сокращение спроса, рабочих мест и налоговых поступлений.
Ему нужен Рамштайн - это самая большая авиабаза за пределами США, это стратегически важно для него, так что этого не произойдет.
А в настоящее время недалеко от Кайзерслаутерна строится огромный больничный комплекс - он должен стать крупнейшей американской больницей за пределами США. Расходы составляют почти 2 млрд евро, поэтому многие эксперты не предвидят масштабного вывода войск США в обозримом будущем. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль тоже сохраняет уверенность, что, несмотря на все телодвижения американцев, авиабаза Рамштайн имеет незаменимую функцию как для США, так и для Германии.
Йоханн Вадефуль:
"То, что Америка будет больше сосредотачиваться на Тихоокеанском регионе и Китае - не секрет, а уже долгое время формулируется различными американскими администрациями. Мы к этому готовы. Я смотрю на это со спокойствием, потому что мы, конечно, прилагаем в Европе усилия по укреплению Бундесвера и европейской опоры НАТО именно потому, что знаем, что мы должны взять на себя больше ответственности за безопасность. Это в определенной степени также разгрузит американцев. Однако это никоим образом не ставит под сомнение крупные объекты, которые США содержат в Германии. Есть авиабаза в Рамштайне, которая как для США, так и для нас выполняет незаменимую функцию. Это также относится к американскому госпиталю в Ландштуле, или же к военному полигону и объекту в Графенвере".
По данным Пентагона, на декабрь 2025 года в Рамштайне насчитывалось порядка 9 тыс. военнослужащих США. Общая численность американской общины достигла 55 тыс. человек с учетом гражданского персонала, местных сотрудников и членов семей. Всего в Германии около 36,5 тыс. военнослужащих США, что составляет более половины всех американских военных в Европе. Всего их в Европе около 68 тыс. База Рамштайна обеспечивает поддержку примерно 100 арендных организаций и агентств Минобороны США, на чем, собственно, местные и зарабатывают.
Рамштайн - это еще и научно-исследовательские и инновационные объекты. На территории базы действует Hercules Innovation Lab, оснащенная 3D-принтерами и планшетами для внедрения инноваций военнослужащими. Здесь же размещен нидерландско-германский центр компетенций по наземным системам ПВО и ПРО. В непосредственной близости в Вайлербахе строится биолаборатория третьего уровня безопасности.
А как дела обстоят с ядерным оружием? Официальные лица США и НАТО придерживаются политики "ни подтвердить, ни опровергнуть", поэтому все данные основаны на оценках экспертов и утечках. Картина складывается двойственная: как место постоянного хранения боеголовок Рамштайн, судя по всему, свою роль утратил, но как ключевой логистический узел ядерной инфраструктуры НАТО он, вероятно, сохраняет значение.
В период холодной войны Рамштайн был одним из крупнейших складов тактического ядерного оружия в Европе. По оценкам, на базе хранилось до 130 единиц ядерного оружия. В более ранних оценках фигурировали цифры в 90 бомб - это начало 2000-х, или даже 55 бомб B61 в состоянии готовности.
Единой подтвержденной информации о наличии боеголовок на базе сегодня нет, и источники расходятся. Однако ряд политиков и медиа, включая немецкие, продолжают называть Рамштайн одной из двух баз в ФРГ, где хранится ядерное оружие. Но даже если боеголовки были вывезены, Рамштайн не потерял связи с ядерной миссией НАТО. База продолжает использоваться как логистический центр для перевозки и обслуживания американских ядерных бомб.
Через Рамштайн могут проходить транспортные самолеты с бомбами B61, следующими на базы вроде Бюхеля или Волькеля для модернизации или ротации. На территории базы сохраняются специальные подземные хранилище. На 2022 год в Рамштайне насчитывалось 44 таких сейфа для гравитационных бомб. Теоретически они позволяют быстро вернуть базу в статус полноценного склада, если такое решение будет принято.
Рамштайн фигурирует в западных и российских аналитических материалах как командный центр, где исторически моделировались и продолжают отрабатываться сценарии конфликта с Россией и Беларусью. Согласно публикациям, начиная примерно с 2015 года, командные структуры НАТО на авиабазе Рамштайн моделировали возможность прямой войны на территории России, Беларуси, Польши и Прибалтики.
Результаты этих игр повлияли на решение о форсированном наращивании группировок в Польше и Прибалтике с прицелом на конфликт вокруг Калининградской области и Сувалкского коридора. Например, учения Ramstein Alloy - это серия учений, которая проводится в Балтийском регионе. В контексте белорусско-российских границ учения Ramstein Alloy рассматриваются как отработка сценариев воздушной блокады Беларуси и Калининградской области, а также координации действий по перекрытию Балтийского моря. Учения Ramstein Flag - крупнейшие воздушные маневры НАТО, которые, несмотря на проведение на территории различных стран, включая Финляндию и Норвегию, находятся под оперативным управлением AIRCOM из Рамштайна.
Сценарий Ramstein Flag за 2025-2026 годы напрямую отрабатывают возможное отражение нападения России на страны альянса, включая прорыв зон Калининград-Беларусь и борьбу с беспилотниками.
Таким образом, Рамштайн функционирует как двойной центр. С одной стороны, он управляет тылом украинского конфликта: логистика, координация. А с другой стороны, является мозгом восточного фланга, где ведется наблюдение, обрабатываются разведданные и отрабатываются сценарии возможного прямого столкновения с Россией и Беларусью.
Именно на этой базе в 2022 году возник формат Рамштайн - контактная группа по так называемой обороне Украины, объединившая более 50 государств для синхронизации поставок вооружений. Сегодня НАТО курирует свыше 80 % всех военных грузов для Украины, а Рамштайн остается политическим и командным центром этого процесса.
Алексус Гринкевич, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе:
"Мы способны реагировать и управлять ситуацией, и мы действительно думаем о проактивном подходе. Другими словами, если Россия пытается создать нам дилемму, то, возможно, это их способ, и мы можем создать дилемму для них. На этом я остановлюсь, потому что не хочу вдаваться в подробности того, как мы можем обеспечить эти нормы".
Немецкие военные из состава AIRCOM в Рамштайне управляют защитой критически важного логистического узла в польском Жешуве. С этой базой координируется применение двух немецких батарей Patriot для прикрытия маршрутов поставок на Украину, что делает Рамштайн командным звеном в цепочке США - НАТО - Польша - Украина.
"Этот союз является самым успешным оборонительным союзом в мире, и, сохраняя приверженность ему, работать над сплоченностью - одна из моих первостепенных задач, и в этом я никоим образом не позволю сбить себя с толку. Это касается всего федерального правительства", - подчеркнул Йоханн Вадефуль.
Что бы не говорили в правительстве, но база десятилетиями подвергается критике за предполагаемое использование в качестве ретранслятора для операций американских беспилотников, включая удары за пределами зон активных боевых действий. Для немецкого правительства это создает деликатную проблему: формально база находится на территории ФРГ, но фактически обладает экс-территориальным статусом сродни посольскому, и немецкие официальные лица могут попасть на нее только с разрешения американского командующего. Это создает чудовищное противоречие: Германия оказывается в положении страны, на территории которой расположен объект, влияющий на глобальную безопасность, но не обладающий полнотой контроля над его операциями.
Таким образом, Рамштайн становится лакмусовой бумажкой, которая демонстрирует Берлину, кто в доме хозяин, даже если это не твой дом, что еще раз подчеркивает, США из Европы не уйдут.