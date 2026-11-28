Как бы американцы ни уходили из Европы, как бы мы, находясь на Востоке, этого ни хотели, но окончательно им это не удастся, хотя бы из-за Рамштайна - авиабазы на немецкой земле Рейнланд-Пфальц.

Это без преувеличения крупнейший военный объект США за пределами американского континента. Это центр трансатлантической безопасности, узел, где логистика переплетается с геополитикой, а местная экономика зависит от глобальных кризисов. И США в этой точке зависит от Европы даже чуть больше, чем Европа от США, потому что именно с этой базы взлетают военные самолеты разных типов для выполнения самых разных задач и операций на Ближнем Востоке, в Африке и в Восточной Европе. Это жизненно важный орган для поддержания американской гегемонии.

Сегодня Рамштайн выполняет функции глобального логистического хаба, откуда происходит переброска войск, техники и грузов в пункты назначения. Здесь базируется 86-е авиатранспортное крыло, а тяжелые военно-транспортные самолеты С-17 способны перебрасывать до 77 т грузов, обеспечивая связь США с европейским, африканским и ближневосточным театрами.

По сути, Рамштайн - это не столько авиабаза, сколько гигантский пересадочный узел, без которого скорость реагирования США и НАТО резко снижается.

История базы показательна: она была спроектирована французскими инженерами и построена немецкими рабочими в начале 1950-х, а с 1973 года здесь разместился штаб ВВС США в Европе. Однако подлинный расцвет Рамштайна как нервного центра произошел после окончания холодной войны, когда база превратилась в перевалочный пункт для военных операций. В 1994 году Клинтон, посещая базу Рамштайн, заявил, что американские войска должны остаться в Германии ради мира, свободы и прогресса.

Билл Клинтон, президент США (1993-2001 гг.):

"У нас на самом деле есть возможность, у тех из нас, кто живет сейчас, работать с нашими друзьями в Европе, чтобы впервые за всю историю человечества достичь Европы, объединенной для демократии, для мира и прогресса, не разделенной способами, которые помогают одним людям за счет других. Для этого Америка должна остаться здесь, Америка должна работать здесь, Америка должна отстаивать мир, свободу и прогресс".

Спустя 5 лет, через несколько месяцев после начала так называемой миротворческой операции против Союзной Республики Югославии, Клинтон вновь прибыл в Германию на базу Рамштайн, чтобы мотивировать своих военных и дальше нести мир и прогресс по всей земле.

"В конце холодной войны стоял вопрос: нужно ли нам НАТО? И 19 союзников решили, что нужно, что если мы хотим, чтобы Европа была свободной, единой и жила в мире, нам нужно НАТО, и это будет нашей миссией, - обозначил Билл Клинтон. - И мне бы хотелось, чтобы нам не пришлось ничего делать, чтобы вам не пришлось ничего делать. Мне бы хотелось, чтобы никого из вас - резервистов и гвардейцев не пришлось призывать, и чтобы никому не пришлось идти добровольцем, но это случилось. И поистине иронично, что после всех войн ХХ века здесь, в Европе, мы все еще ведем борьбу из-за того, что религиозная, этническая нетерпимость используется для расчеловечивания людей до такой степени, чтобы считать оправданными убивать их, сжигать их, грабить их дома, изгонять их, сжигать их деревни, искоренять последние следы исторических и культурных свидетельств, сжигать их храмы".

Именно в Рамштайне расположен штаб ВВС США в Европе, а также Объединенное командование воздушных сил НАТО (AIRCOM), отвечающее за контроль воздушного пространства всех европейских союзников. Кроме того, база располагает спутниковым ретранслятором, который критически важен для управления американскими беспилотниками в удаленных регионах: от Ближнего Востока до Африки. Эта функция делает Рамштайн не просто логистической точкой, а оперативным центром, влияющим на ход конфликтов вдали от Европы.

Рядом с базой находится военный госпиталь Ландштуль - крупнейший американский военный госпиталь за пределами США, куда доставляют раненых из Европы, Африки и с Ближнего Востока.

Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии:

"Нас 100 млн жителей в этом Европейском союзе, больше, чем в Соединенных Штатах Америки, так что мы могли бы быть намного сильнее, если бы лучше сотрудничали. Я хочу этому содействовать, я хочу попытаться этого достичь. Это выходит далеко за рамки стратегического военного сотрудничества, хотя оно, конечно, в данный момент также из-за войны в Украине и других вызовов, перед которыми мы поставлены, стоит на первом плане".

Рамштайн как база создает вокруг себя ощутимый экономический эффект: местные предприятия, арендодатели, сфера услуг и строительный бизнес прямо зависят от заказов и потребления со стороны американской общины. Именно эта уязвимость проявилась в 2026 году, когда администрация США объявила о выводе части войск из Германии.

По сообщениям мэра Рамштайн-Мизенбах Ральфа Хехлера, регион благодаря присутствию американских военных за год имеет возможность заработать порядка 2 млрд долларов, поэтому, когда министерство обороны США объявило, что в течение одного года вывезет порядка 5 тыс. из 39 тыс. американских солдат, местное население начало подсчитывать возможные потери.

"Президент Соединенных Штатов является также главнокомандующим вооруженными силами с прямым управлением. Он, конечно, может перебрасывать войска, перемещать их на определенное время, закрыть базу. Для этого ему нужно одобрение в Конгрессе. И тут я все-таки думаю, что в этом тоже есть регулирующий механизм. Я думаю, что там так же есть очень много тех, кто этого не хочет", - заметил Ральф Хехлер.

Для местных сообществ, таких как Кайзерслаутерн, каждый подобный сигнал из Вашингтона становится стресс-тестом: сокращение персонала означает сокращение спроса, рабочих мест и налоговых поступлений.

quote Ему нужен Рамштайн - это самая большая авиабаза за пределами США, это стратегически важно для него, так что этого не произойдет. житель г. Рамштайн-Мизенбах

А в настоящее время недалеко от Кайзерслаутерна строится огромный больничный комплекс - он должен стать крупнейшей американской больницей за пределами США. Расходы составляют почти 2 млрд евро, поэтому многие эксперты не предвидят масштабного вывода войск США в обозримом будущем. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль тоже сохраняет уверенность, что, несмотря на все телодвижения американцев, авиабаза Рамштайн имеет незаменимую функцию как для США, так и для Германии.

Йоханн Вадефуль:

"То, что Америка будет больше сосредотачиваться на Тихоокеанском регионе и Китае - не секрет, а уже долгое время формулируется различными американскими администрациями. Мы к этому готовы. Я смотрю на это со спокойствием, потому что мы, конечно, прилагаем в Европе усилия по укреплению Бундесвера и европейской опоры НАТО именно потому, что знаем, что мы должны взять на себя больше ответственности за безопасность. Это в определенной степени также разгрузит американцев. Однако это никоим образом не ставит под сомнение крупные объекты, которые США содержат в Германии. Есть авиабаза в Рамштайне, которая как для США, так и для нас выполняет незаменимую функцию. Это также относится к американскому госпиталю в Ландштуле, или же к военному полигону и объекту в Графенвере".

По данным Пентагона, на декабрь 2025 года в Рамштайне насчитывалось порядка 9 тыс. военнослужащих США. Общая численность американской общины достигла 55 тыс. человек с учетом гражданского персонала, местных сотрудников и членов семей. Всего в Германии около 36,5 тыс. военнослужащих США, что составляет более половины всех американских военных в Европе. Всего их в Европе около 68 тыс. База Рамштайна обеспечивает поддержку примерно 100 арендных организаций и агентств Минобороны США, на чем, собственно, местные и зарабатывают.

Рамштайн - это еще и научно-исследовательские и инновационные объекты. На территории базы действует Hercules Innovation Lab, оснащенная 3D-принтерами и планшетами для внедрения инноваций военнослужащими. Здесь же размещен нидерландско-германский центр компетенций по наземным системам ПВО и ПРО. В непосредственной близости в Вайлербахе строится биолаборатория третьего уровня безопасности.

А как дела обстоят с ядерным оружием? Официальные лица США и НАТО придерживаются политики "ни подтвердить, ни опровергнуть", поэтому все данные основаны на оценках экспертов и утечках. Картина складывается двойственная: как место постоянного хранения боеголовок Рамштайн, судя по всему, свою роль утратил, но как ключевой логистический узел ядерной инфраструктуры НАТО он, вероятно, сохраняет значение.

В период холодной войны Рамштайн был одним из крупнейших складов тактического ядерного оружия в Европе. По оценкам, на базе хранилось до 130 единиц ядерного оружия. В более ранних оценках фигурировали цифры в 90 бомб - это начало 2000-х, или даже 55 бомб B61 в состоянии готовности.

Единой подтвержденной информации о наличии боеголовок на базе сегодня нет, и источники расходятся. Однако ряд политиков и медиа, включая немецкие, продолжают называть Рамштайн одной из двух баз в ФРГ, где хранится ядерное оружие. Но даже если боеголовки были вывезены, Рамштайн не потерял связи с ядерной миссией НАТО. База продолжает использоваться как логистический центр для перевозки и обслуживания американских ядерных бомб.

Через Рамштайн могут проходить транспортные самолеты с бомбами B61, следующими на базы вроде Бюхеля или Волькеля для модернизации или ротации. На территории базы сохраняются специальные подземные хранилище. На 2022 год в Рамштайне насчитывалось 44 таких сейфа для гравитационных бомб. Теоретически они позволяют быстро вернуть базу в статус полноценного склада, если такое решение будет принято.

Рамштайн фигурирует в западных и российских аналитических материалах как командный центр, где исторически моделировались и продолжают отрабатываться сценарии конфликта с Россией и Беларусью. Согласно публикациям, начиная примерно с 2015 года, командные структуры НАТО на авиабазе Рамштайн моделировали возможность прямой войны на территории России, Беларуси, Польши и Прибалтики.

Результаты этих игр повлияли на решение о форсированном наращивании группировок в Польше и Прибалтике с прицелом на конфликт вокруг Калининградской области и Сувалкского коридора. Например, учения Ramstein Alloy - это серия учений, которая проводится в Балтийском регионе. В контексте белорусско-российских границ учения Ramstein Alloy рассматриваются как отработка сценариев воздушной блокады Беларуси и Калининградской области, а также координации действий по перекрытию Балтийского моря. Учения Ramstein Flag - крупнейшие воздушные маневры НАТО, которые, несмотря на проведение на территории различных стран, включая Финляндию и Норвегию, находятся под оперативным управлением AIRCOM из Рамштайна.

Сценарий Ramstein Flag за 2025-2026 годы напрямую отрабатывают возможное отражение нападения России на страны альянса, включая прорыв зон Калининград-Беларусь и борьбу с беспилотниками.

Таким образом, Рамштайн функционирует как двойной центр. С одной стороны, он управляет тылом украинского конфликта: логистика, координация. А с другой стороны, является мозгом восточного фланга, где ведется наблюдение, обрабатываются разведданные и отрабатываются сценарии возможного прямого столкновения с Россией и Беларусью.

Именно на этой базе в 2022 году возник формат Рамштайн - контактная группа по так называемой обороне Украины, объединившая более 50 государств для синхронизации поставок вооружений. Сегодня НАТО курирует свыше 80 % всех военных грузов для Украины, а Рамштайн остается политическим и командным центром этого процесса.

Алексус Гринкевич, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе:

"Мы способны реагировать и управлять ситуацией, и мы действительно думаем о проактивном подходе. Другими словами, если Россия пытается создать нам дилемму, то, возможно, это их способ, и мы можем создать дилемму для них. На этом я остановлюсь, потому что не хочу вдаваться в подробности того, как мы можем обеспечить эти нормы".

Немецкие военные из состава AIRCOM в Рамштайне управляют защитой критически важного логистического узла в польском Жешуве. С этой базой координируется применение двух немецких батарей Patriot для прикрытия маршрутов поставок на Украину, что делает Рамштайн командным звеном в цепочке США - НАТО - Польша - Украина.

"Этот союз является самым успешным оборонительным союзом в мире, и, сохраняя приверженность ему, работать над сплоченностью - одна из моих первостепенных задач, и в этом я никоим образом не позволю сбить себя с толку. Это касается всего федерального правительства", - подчеркнул Йоханн Вадефуль.

Что бы не говорили в правительстве, но база десятилетиями подвергается критике за предполагаемое использование в качестве ретранслятора для операций американских беспилотников, включая удары за пределами зон активных боевых действий. Для немецкого правительства это создает деликатную проблему: формально база находится на территории ФРГ, но фактически обладает экс-территориальным статусом сродни посольскому, и немецкие официальные лица могут попасть на нее только с разрешения американского командующего. Это создает чудовищное противоречие: Германия оказывается в положении страны, на территории которой расположен объект, влияющий на глобальную безопасность, но не обладающий полнотой контроля над его операциями.

Таким образом, Рамштайн становится лакмусовой бумажкой, которая демонстрирует Берлину, кто в доме хозяин, даже если это не твой дом, что еще раз подчеркивает, США из Европы не уйдут.