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Локдаун не снижает статистику случаев заболевания COVID-19

Стратегия Швеции - выработка коллективного иммунитета

По последним данным, более 30 % населения Стокгольма уже переболели коронавирусом.

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