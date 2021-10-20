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Локдауны, нескончаемые протесты и стычки с полицией - такова теперь жизнь европейцев с COVID-19

Перестрелка из-за медицинской маски в Вильнюсе. В Вильнюсе другая крайность - в посетителей без масок стреляют. Охранник супермаркета обратил внимание покупателя на обязательность ношения масок, на что нарушитель попытался скрыться и получил ранения в обе ноги.

В Латвии данные о противниках вакцинации и локдауна начали размещать на "онлайн-доске позора".

Юные хоккеисты требовали разрешить им тренировки

На протесты вышли даже дети - юные хоккеисты просили у властей разрешить тренировки на открытом воздухе, хотя бы детям до 12 лет.

Между тем, британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса. Как отмечают эксперты, мутация делает новый вид более заразным и агрессивным.

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