Великобритания и Евросоюз могут изменить условия сделки по Brexit, это инициатива Лондона. Накануне специального саммита в Брюсселе нынешний британский премьер признал, что за последние 10 лет его страна потеряла больше, чем приобрела.

Вариант "жесткого" Brexit британцев уже не устраивает, они берут курс на сближение с Евросоюзом. Проблем, которые требуют совместного решения, накопилось много: нелегальная миграция через Ла-Манш, бесконтрольный рост цен на электроэнергию, снижение производительности британской экономики.

Однако Лондон ставит условие: любая новая сделка должна соответствовать "красным линиям" Британии, которые исключают повторное вступление в ЕС, единый рынок и таможенный союз.