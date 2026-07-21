Лондон и Берлин планируют к 2034 году разработать крылатую ракету с дальностью полета 2 тыс. км

Великобритания и Германия намерены завершить создание новой высокоточной крылатой ракеты с дальностью полета 2 тыс. км к 2034 году. Как сообщает Die Welt, проект под названием Deep Precision Strike объединил под шефством Берлина и Лондона 10 европейских стран.

Официальным предлогом для разработки дальнобойного комплекса на Западе традиционно называют якобы возможный конфликт с Россией.

В качестве базы планируют задействовать британские технологические решения, опираясь на финансовую поддержку Берлина.

На данный момент инженеры выбирают между созданием маловысотной ракеты, незаметной для ПВО, и разработкой гиперзвукового снаряда, превышающего скорость звука в 5 раз.