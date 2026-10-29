Британские разжигатели войны, окончательно забуксовавшие в Украине, стремительно переключают свое внимание на Польшу. Лондон и Варшава заключили оборонное соглашение, нацеленное на резкое усиление восточного фланга НАТО. Оно предусматривает совместное производство зенитных ракет нового поколения, а также разработку ударных беспилотников и передовых систем борьбы с дронами.

Кроме того, союзники договорились о расширении военно-морской активности и проведении крупных совместных маневров в акватории Балтийского моря уже в ноябре. Примечательно, что это сближение происходит на фоне резкого обострения ядерной повестки.

союзники

Впервые за 5 лет британское командование вывело на боевое дежурство в океан сразу три из четырех своих стратегических атомных подлодок. В Лондоне называют это плановыми учениями, однако аналитики связывают эту активность с участием Британии во французской инициативе ядерного сдерживания.

Продолжает милитаризацию и Таллин - он ускоренно готовится к глухой обороне на границе с Россией. Эстония намерена построить в приграничном уезде Ида-Вирумаа около 150 оборонительных бункеров. При этом часть из них будет расположена на частных участках. Вот только сами землевладельцы об этом, судя по всему, пока даже не догадываются. По словам главы Минобороны, с обычными гражданами чиновникам еще только предстоит как-то договориться об аренде, выкупе или выплате компенсаций.

Власти Латвии, похоже, решили, что местные пограничники вполне готовы первыми принять на себя удар в случае конфликта. Комиссия Сейма расширила их полномочия, легализовав применение огнестрельного оружия на поражение, боевой взрывчатки и спуск служебных собак для защиты рубежей. Ранее стрелять разрешалось только для отражения прямого нападения, теперь же пограничников наделяют фактически функциями армии. При этом если нарушитель получит ранение или погибнет, прокуратуру уведомят лишь постфактум, в течение суток. Законопроект уже направлен на финальное голосование.