Лондон объявил о санкциях против Израиля из-за еврейских поселений

Между Лондоном и Тель-Авивом разразился дипломатический скандал. Британский министр иностранных дел Эд Милибэнд объявил о введении санкций против Израиля. Речь идет о запрете на торговлю с еврейскими поселениями в Иудее и Самарии, а также об ограничениях для компаний, которые помогают расширять эти территории. К этому решению уже присоединились еще 11 государств.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал действия британцев абсурдными и объявил об ответных мерах. Еврейское государство закрывает британское консульство в Иерусалиме, а также закрывает въезд в Израиль 12 британским чиновникам.

По словам дипломата, Лондон откровенно пытается вмешаться в израильскую избирательную кампанию, а конфликт с Палестиной точно не будет решен заявлениями из Европы.