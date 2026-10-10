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Лондон отменяет военные учения из-за нехватки денег

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Острая нехватка денег заставила британскую армию отменить танковые учения. Из-за отмены подготовки командиров под угрозой простоя оказалась треть действующего танкового парка страны. Треть исправных боевых машин останется без квалифицированных экипажей.

Данный кризис привел к падению морального духа военных, отмечает издание Telegraph. Бывший руководитель Вооруженных сил Британии неоднократно критиковал власти за недостаточное финансирование обороны. На фоне бюджетных проблем Минфин планирует отложить увеличение военных расходов до 3 % ВВП.

Разделы:

В миреЕвропаАрмия

Теги:

армияВеликобритания

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