Лондон планирует запретить соцсети для подростков

Мировой тренд на запрет соцсетей для подростков добрался и до Великобритании. Премьер этой страны Кир Стармер заявил о планах полностью запретить цифровые платформы для детей младше 16 лет.

По мнению британского правительства, социальные сети вызывают сильное привыкание и серьезно вредят психическому здоровью несовершеннолетних. Бесконечная прокрутка ленты отвлекает детей от учебы, полноценного сна и живого общения.

В Лондоне признают, что контролировать соблюдение этого запрета и противостоять крупным технологическим компаниям будет крайне сложно.