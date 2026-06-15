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Лондон планирует запретить соцсети для подростков
Автор:Редакция news.by
Мировой тренд на запрет соцсетей для подростков добрался и до Великобритании. Премьер этой страны Кир Стармер заявил о планах полностью запретить цифровые платформы для детей младше 16 лет.
По мнению британского правительства, социальные сети вызывают сильное привыкание и серьезно вредят психическому здоровью несовершеннолетних. Бесконечная прокрутка ленты отвлекает детей от учебы, полноценного сна и живого общения.
В Лондоне признают, что контролировать соблюдение этого запрета и противостоять крупным технологическим компаниям будет крайне сложно.
Отметим, похожие ограничения в Сети уже действуют в некоторых регионах мира. Первой на этом пути стала Австралия, продолжили тенденцию Малайзия и Индонезия.