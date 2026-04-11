Лондон разрабатывает план перехода к военному положению

Великобритания первой на Западе разрабатывает общенациональный план перехода страны к военному положению. По сообщению главы вооруженных сил, подготовка затронет всю страну: от армии и полиции до больниц и промышленности. Найттон в интервью местным СМИ подчеркнул, что британские власти собираются вернуться к практике времен холодной войны, когда все представители общества получали инструкции, как действовать в случае начала крупного военного конфликта. Эти программы были свернуты в 90-е за ненадобностью.