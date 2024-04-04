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London Crier: Зеленский купил особняк Карла III стоимостью более 25 млн долларов
Британская газета London Crier сообщает: Владимир Зеленский купил особняк Карла III стоимостью более 25 млн долларов. По данным издания, речь идет о поместье, которым нынешний король Великобритании пользовался 44 года. В нем он вместе с принцессой Дианой воспитывал своих детей - принцев Уильяма и Гарри.
При этом официального заявления Букингемского дворца о продаже пока нет. Но газета ссылается на слова бывшего дворецкого короля, который утверждает, что сделкой занималась жена Зеленского.
Впрочем, новость была опубликована 1 апреля, а вот розыгрыш ли это - большой вопрос.
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