Лондон и Брюссель согласовали проект договора о Brexit

Его положения обсудят сегодня в 17 часов по Минску. Документ, как ожидается, позволит избежать жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Накануне председатель Еврокомиссии назвал трагической исторической ошибкой предстоящий выход Великобритании из Евросоюза. По словам Жан-Клода Юнкера, ЕС не занимает агрессивную позицию в отношении Туманного Альбиона и не намерен подвергать его наказанию за Brexit. Напомним, Соединенное Королевство выйдет из объединения 29 марта следующего года.