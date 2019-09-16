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Лондон и Брюссель возобновляют переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза
К такой договоренности сегодня пришли премьер-министр Соединенного Королевства и глава Еврокомиссии (в ходе встречи в Люксембурге) Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер подтвердили, что в скором времени встречи сторон будут проходить на ежедневной основе. Переговоры перестанут носить технический характер и перейдут на политический уровень. Их будут вести координатор ЕС и британский министр по Brexit. На Даунинг-стрит встречу сторон назвали конструктивной. Несмотря на это, британский премьер вновь заверил, что он не намерен просить ЕС о продлении срока Brexit, и Великобритания покинет содружество 31 октября.
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