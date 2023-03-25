Лондон не откажется от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Великобритания не откажется от поставок Украине снарядов с обедненным Ураном. Об этом сообщил посол России в Великобритании.

Андрей Келин подчеркнул: "После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно".

Британские войска используют данный вид снарядов с 1990-х годов, они применяли их в Персидском заливе и в Югославии, отметил посол. Также он заявил, что, с точки зрения российской стороны, "британцы не свернут, это эскалация", которая заключается в опасности химического заражения для населения Украины, а также сельскохозяйственных земель.