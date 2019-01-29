Лондон немедленно закроет свободный въезд для граждан ЕС в случае жесткого Брексита

Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на министра внутренних дел. Визовый режим будет введен для европейцев, планирующих пребывать в королевстве более трех месяцев. Новый план противоречит старой схеме, по которой для граждан ЕС ничего не изменится в праве долговременного пребывания в Великобритании. Теперь же они обязаны будут получать разрешение на временное пребывание, которое будет платным и, по сообщениям некоторых СМИ, может достигнуть 600 фунтов.