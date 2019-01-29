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Лондон немедленно закроет свободный въезд для граждан ЕС в случае жесткого Брексита

Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на министра внутренних дел. Визовый режим будет введен для европейцев, планирующих пребывать в королевстве более трех месяцев. Новый план противоречит старой схеме, по которой для граждан ЕС ничего не изменится в праве долговременного пребывания в Великобритании. Теперь же они обязаны будут получать разрешение на временное пребывание, которое будет платным и, по сообщениям некоторых СМИ, может достигнуть 600 фунтов.

Напомним, что британские депутаты планируют сегодня проголосовать по ряду поправок к закону овыходе страны из Евросоюза.

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