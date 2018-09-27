Лондон официально отказался сотрудничать с Москвой по делу Скрипалей

Свой отказ британская сторона мотивировала тем, что обмен сведениями о ходе расследования может нанести ущерб суверенитету и безопасности королевства. МВД Великобритании направило соответствующее письмо в посольство России. Об этом сообщается на сайте диппредставительства. В Москве не раз предлагали Лондону содействие и помощь в расследовании дела Скрипалей, но всякий раз получали отрицательный ответ. А теперь на фоне активного муссирования темы Терезой Мэй - на Генассамблее ООН уже официально.