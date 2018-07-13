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Лондон охватили акции протеста
Лозунгами "Остановите Трампа!" встретила британская столица Президента США. Американский лидер прибыл в королевство из Брюсселя в рамках своего европейского турне. Сегодня, как ожидается, он встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и будет принят королевой Елизаветой II.
Тем временем, на новую встречу с президентом США надеется лидер КНДР. В официальном письме, которое опубликовал в своем twitter-аккаунте Трамп, Ким Чен Ын благодарит главу Белого дома за беспрецедентные усилия, которые тот прилагает для улучшения двусторонних отношений.
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