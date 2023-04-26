Лондон передал ВСУ тысячи снарядов для танков "Челленджер 2", в том числе боеприпасы с обедненным ураном. При этом замглавы Министерства обороны Великобритании отметил, что ведомство не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.

Вещество с радиацией может многие годы провоцировать у людей онкологию и врожденные дефекты. Так уже случилось с Сербией. Страна находится на первом месте по заболеваемости раком в Европе. В ходе агрессии НАТО в 1999 году на территорию бывшей Югославии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. И вот теперь Запад хочет превратить Украину не только в военный полигон против России, но и в радиоактивный могильник. Такова реакция посольства России в Британии на шаги Лондона.