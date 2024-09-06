Лондон передаст Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet

Великобритания поставит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet на сумму более 210 млн долларов. Новый пакет помощи анонсирован в преддверии встречи западной контактной группы по военному содействию Киеву на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Ожидается, что дополнительную партию ракет Лондон передаст Киеву к концу года для укрепления ПВО. Первые упоминания о применении этих ракет в Украине появились еще в 2022-м, точное количество не раскрывалось. Производитель Martlet позиционирует ракеты как боеприпасы самого широкого спектра применения. Масса ее боевой части - 3 кг, дальность полета - 8 км.