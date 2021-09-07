Лондон возмущен потоком нелегалов из ЕС

Тем временем Великобритания обвинила Францию в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией. Лондон возмущен и пригрозил заблокировать обещанную многомиллионную помощь Парижу, если французские пограничники не будут активнее препятствовать попыткам мигрантов добраться до Англии. На кону - почти 75 миллионов долларов. Буквально накануне на английский берег высадились около тысячи нелегалов, а с начала года до Британии через Ла-Манш добрались около 12 с половиной тысяч. Беженцы рассчитывают легализоваться, получить работу и право на социальное пособие в Соединенном Королевстве.