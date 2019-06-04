Лондон встречает Трампа протестами

Лондон снова встречает Трампа протестами. На улицы столицы Соединенного Королевства, как ожидается, сегодня выйдут до 250 тысяч человек. Протестующие приготовили куклу президента США, изобразив его сидящим на золотом унитазе с телефоном в руках.

