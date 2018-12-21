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Лондонский аэропорт Гатвик возобновил свою работу

После почти двухдневного перерыва в залах ожидания скопились тысячи пассажиров. Пока вылет самолетов и посадка на рейсы ограничены. Перед тем, как отправиться в аэропорт британской столицы, пассажиров просят проверять расписание. Полиция продолжает поиски операторов беспилотников и сами устройства, из-за которых Гатвик остановил свою работу.

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