Лондонский аэропорт Гатвик возобновил свою работу

После почти двухдневного перерыва в залах ожидания скопились тысячи пассажиров. Пока вылет самолетов и посадка на рейсы ограничены. Перед тем, как отправиться в аэропорт британской столицы, пассажиров просят проверять расписание. Полиция продолжает поиски операторов беспилотников и сами устройства, из-за которых Гатвик остановил свою работу.