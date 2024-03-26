Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа. Апелляция на решение экстрадировать журналиста в США удовлетворена! Теперь основатель WikiLeaks сможет и дальше его оспаривать в британских судах. Следующее заседание может пройти 20 мая. При этом суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа будут соблюдаться и ему в Штатах не грозит смертная казнь.