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Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа. Апелляция на решение экстрадировать журналиста в США удовлетворена! Теперь основатель WikiLeaks сможет и дальше его оспаривать в британских судах. Следующее заседание может пройти 20 мая. При этом суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа будут соблюдаться и ему в Штатах не грозит смертная казнь.
Напомним, благодаря деятельности австралийского журналиста, мир в свое время узнал о целом ряде секретных документов, касающихся, в частности, военных преступлений американской армии. США уже более четырех лет добиваются выдачи Ассанжа. Защита делает все, чтобы не допустить экстрадиции.
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