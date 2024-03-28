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Лоррен: Европа не готова к войне, а заявления Макрона о возможном привлечении национальных войск в Украину - болтовня

Воевать самостоятельно Европа абсолютно не готова. Да и заявления Эммануэля Макрона о возможном привлечении национальных войск в Украину не более чем болтовня. Такое мнение высказал французский журналист Пьер Лоррен в эфире местного телевидения. По его словам, большинство стран Европы не поддерживают подобную инициативу, а оборонная промышленность и экономика стран никуда не годятся.

Европейцы в целом, за исключением стран Балтии, Польши и Чехии, которые не так уж много представляют, против идеи Макрона отправить солдат на Украину. Ранее мы говорили о франко-немецком оборонном соглашении. Не стоит забывать, что недавно у нас было оборонное соглашение о строительстве франко-немецкого самолета, который мы забросили, и что франко-германская танковая программа тянется уже более 10 лет, не принося никакого прогресса. Это очень сложно, ведь чтобы запускать оборонную промышленность, нужно, чтобы у нас была дешевая энергия, которой у нас сейчас нет, а так же промышленность, которой у нас нет. Даже Германия деиндустриализируется. Нужны деньги, которых у нас нет. Так что это все лишь болтовня.
Пьер Лоррен

Даже в Великобритании признали, что в случае войны с Россией страна продержится не больше двух месяцев. По информации Telegraph, причина - нехватка боеприпасов и техники.

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