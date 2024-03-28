Лоррен: Европа не готова к войне, а заявления Макрона о возможном привлечении национальных войск в Украину - болтовня

Европейцы в целом, за исключением стран Балтии, Польши и Чехии, которые не так уж много представляют, против идеи Макрона отправить солдат на Украину. Ранее мы говорили о франко-немецком оборонном соглашении. Не стоит забывать, что недавно у нас было оборонное соглашение о строительстве франко-немецкого самолета, который мы забросили, и что франко-германская танковая программа тянется уже более 10 лет, не принося никакого прогресса. Это очень сложно, ведь чтобы запускать оборонную промышленность, нужно, чтобы у нас была дешевая энергия, которой у нас сейчас нет, а так же промышленность, которой у нас нет. Даже Германия деиндустриализируется. Нужны деньги, которых у нас нет. Так что это все лишь болтовня.

Пьер Лоррен