Ловушка в Гималаях: сотни иностранных туристов оказались отрезанными от мира

Сотни иностранных туристов оказались в ловушке в Гималаях из-за резкого ухудшения погоды. На популярном пешеходном маршруте вокруг Аннапурны проливные дожди вызвали масштабные наводнения в низинах, а высокогорье накрыли мощные снегопады.

По данным местных властей, более 200 трекеров заблокированы в районе Мананга. Сели разрушили дороги. Опасный сход лавин заставил группы, штурмующие перевал Торонг-Ла, экстренно повернуть назад.



Развернута спасательная операция. Застрявших людей, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, эвакуируют из заснеженного плена гражданскими и военными вертолетами.