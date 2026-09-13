В США раскрыли документы об обмане жителей Нью-Йорка после 11 сентября 2001 года. Опубликованные документы указывают на то, что людям разрешали вернуться в район Всемирного торгового центра, когда там еще сохранялась опасность для здоровья.

Скелеты в шкафу Нью-Йорка больше не молчат. Они кричат на языке медицинских диагнозов и судебных исков. Спустя четверть века ядовитая пыль снова начала оседать в легких американского общества.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вскрыл "ящик Пандоры". Опубликованы тайные архивы, посвященные трагедии 11 сентября, - 170 тыс. страниц ранее не разглашавшихся документов. Выжившие и спасатели годами добивались их обнародования. Организация 9/11 Health Watch подала в суд на Нью-Йорк по этому поводу. В итоге 68 коробок с бумагами обнаружили лишь в прошлом году, обнародовать решили сейчас. В число опубликованных материалов входят отчеты о качестве воздуха в районе теракта и внутренняя официальная переписка.

Одним из ключевых материалов стала записка Роберта Хардинга, который тогда был мэром Нью-Йорка. Из нее и следует главная цель - не спасти людей, а защитить бюджет от "токсичных" претензий. Пока нация задыхалась от горя, у чиновников в мэрии была другая забота: как избежать тысяч судебных исков и ограничить юридическую ответственность города. Юридический щит оказался важнее респираторов для тех, кому с экранов советовали успокоиться и дышать глубже.

Асбест - опасный канцерогенный материал - находили примерно в 8 сотнях метров от расположения Всемирного торгового центра даже спустя 10 месяцев после терактов. В отдельных пробах пыли и воздуха содержание загрязняющих веществ превышало допустимые уровни. Отчет за ноябрь 2001 года также фиксировал всплески концентрации бензола, который может вызывать рак, возле разрушенных башен. Смертельный коктейль - вместо чистого воздуха - на крышах, в кондиционерах и детских комнатах.

Зоран Мамдани, мэр Нью-Йорка (США):

"Сейчас, спустя 25 лет, от болезней, связанных с событиями 11 сентября, умерло больше людей, чем погибло в сам день трагедии. Одно дело, если бы правительство поддерживало выживших и предоставляло им все необходимое на каждом этапе, но мы знаем, что это далеко не так, как казалось на первый взгляд. Люди заболели, потому что лидеры, которым они доверяли, лгали и говорили им, что дышать токсичным воздухом безопасно".

Согласно данным, приведенным CNN, по меньшей мере 140 тыс. человек из всех штатов зарегистрировались в программе медицинского обслуживания жертв терактов во Всемирном торговом центре. Почти у 50 тыс. диагностирован рак. Сегодня список тех, кого убила "безопасная" пыль, перевесил список погибших 11 сентября 2001-го.

Куда испарились обломки самолета у Пентагона? Как сталь могла превратиться в труху от пожара? И почему американская Фемида взяла затяжной отпуск? Ведь тот, кого в США называют "архитектором" катастрофы предстанет перед судом... только в июне 2028-го. Вопросы копятся десятилетиями, а ответы, не исключено, что уже давно скормлены Шредеру.