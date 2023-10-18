"Лучше быть фашистом, чем гомосексуалистом": что в Европарламенте делали потомки фашистов

Случай с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и нацистами в парламенте обратил на себя внимание всего мира. Любитель цветастых носков в очередной раз провалил проверку на человечность и демократию. Но если бы только он. Кто еще из политиков обращался к идеологии "коричневого волка"?

Тут стоит обратиться к Италии. Именно оттуда берет свое начало гитлеровская идеология. Фюрер в своем письме Муссолини написал, что "без черной рубашки не было бы и коричневой". Кстати, черные рубашки в Авзонии до сих пор не под запретом, как и гимны Муссолини.

Внучка дуче (так называли Муссолини сторонники), например, до 2020 года заседала в Европарламенте, будучи основательницей неофашистской партии. С высоких трибун она заявляла, что гордится дедом. И все это в 21 веке. Был поход за брюссельским мандатом и у правнука диктатора. Правда, Гай Юлий Цезарь (это его имя и фамилия) не победил на выборах. Сам он обвинил в этом Facebook - платформа заблокировала его страницы для общения с избирателями.

Особенно сильно оскандалилась Алессандра Муссолини в конце 2000-х, когда в эфире главного телеканала страны заявила, что "лучше быть фашистом, чем гомосексуалистом". Также внучка главного фашиста неоднократно заявляла: "только мой дед чувствовал ответственность и любовь к Италии".

Знатно взбаламутила Алессандра Италию и ЕС 25 апреля 2016 года - это День освобождения от фашизма в Италии. Женщина заявила, что "это не праздник для ее семьи". Впрочем, дальше судьба идейной вдохновительницы нынешнего премьера Джорджи Мелони взяла совсем фантастический вектор.





Более того, Алессандра, еще недавно обещавшая носить в Европарламенте майку с надписью "да здравствует дедушка", стала активисткой ЛГБТ. Такие перемены окончательно рассорили ее с премьером Мелони. Хотя и эта дама тоже умеет попадать в истории.

В годовщину памяти казненных нацистами жителей Апеннин Мелони выступила с обращением: "335 невинных итальянцев были убиты только потому, что они были итальянцами". Фраза вызвала дикий скандал и призывы подать Мелони в отставку. Причина - политик намеренно, по мнению многих, опустила тот факт, что казненные были партизанами.

Конечно, Мелони отнекивалась. Но вот вам список ее правительства:





Хотя чему удивляться. Мы же помним, где после войны спокойно работали самые отъявленные нацисты. Бывших убийц любого ранга пачками нанимали в ФБР и ЦРУ. Они возглавляли подразделения в НАТО, создавали "Радио Свобода". Спустя всего пару лет после Нюрнбергского процесса с многих нацистских преступников обвинения и вовсе сняли, что дало им право занимать государственные должности. Лидеры Третьего рейха прямиком из тюремных застенков вернулись в немецкий парламент.