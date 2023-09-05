Лукашенко об отношениях с Узбекистаном: Немало сделано, но есть куда стремиться

Беларусь готова поделиться с Узбекистаном технологическим опытом. Об этом глава государства сегодня заявил на встрече с председателем Сената Узбекистана.

Олий Мажлис - так в Узбекистане называется верхняя палата парламента. Танзила Нарбаева возглавляет ее уже пятый год. Разработка, принятие законопроектов - далеко не единственные полномочия парламентариев. Где-то выполняют функции посла, отвечают за экспорт, продвигают экономику. Об интересе к нашей стране говорит и насыщенная программа четырехдневного визита. Сегодня во Дворце Независимости говорили о прогрессе в белорусско-узбекских отношениях, изменениях в самом Узбекистане и роли на международной арене. Все это влияет на динамику двусторонних отношений.

За 30 лет дипломатии между странами сделано немало и в развитии политического диалога, и в экономике, и торговле. И, безусловно, есть к чему стремиться дальше. Первый женский бизнес-форум двух стран должен придать дополнительный импульс сотрудничеству. Будет сделана ставка и на развитие регионального сотрудничества как дополнительной опоры взаимодействия.

"Хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству (как с Российской Федерацией, опыт уже есть), основой которого является экономика. Для нас это важно, для Узбекистана еще важнее с точки зрения технологий. Начиная уже не с простой торговли, а уже с кооперации предприятий, переноса наших технологий в Узбекистан - для вас это было бы очень интересно. Мы готовы в этом направлении абсолютно открыто работать. У вас очень хороший президент. Я и в глаза ему говорю: ты не должен подвести народ, который тебе так доверяет и верит. Повезло в том плане, что он страстно хочет сделать для Узбекистана и узбеков жизнь лучше. У Узбекистана большое будущее. И мой вам совет: постарайтесь как можно дольше сберечь своего президента. Ему надо время, чтобы развернуться", - заявил Александр Лукашенко.

Я хочу в первую очередь передать приветствие от Вашего друга Шавката Миромоновича. Мы перед отъездом с ним говорили, и он сказал: "Передай мои приветствия и пожелания всего наилучшего моему другу, белорусам в его лице". И мы ожидаем Вас в Узбекистане в конце этого года или в начале следующего года, как мне сказали в Министерстве иностранных дел. Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Александр Лукашенко особо отметил эффективное взаимодействие Беларуси и Узбекистана на международной арене, а также выразил признательность за поддержку в вопросе ускоренного получения нашей страной членства в Шанхайской организации сотрудничества.