Лукашенко выразил соболезнования родным шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна и всему народу ОАЭ

Сегодня на 74-м году жизни скончался Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян. В знак скорби по этому видному арабскому политику объявлен 40-дневный траур. Халифа бен Заид Аль Нахайян - второй президент ОАЭ и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны. В должность главы государства вступил в 2004 году.



Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна и всему народу ОАЭ, а также адресовал им слова поддержки. В соболезновании, направленном наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, глава государства отметил:



"Ушел из жизни мудрый и преданный родной стране человек, который стал продолжателем пути вашего отца шейха Заида и помогал строить государственные институты Объединенных Арабских Эмиратов со времен основания нации. Шейх Халифа останется в нашей памяти международным лидером, который всегда был готов протянуть руку дружбы".



В соболезновании вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, президент подчеркнул, что шейх Халифа навсегда войдет в историю как мудрый и заботливый руководитель, благодаря неустанной деятельности которого Эмираты достигли сбалансированного и устойчивого развития для обеспечения благополучия граждан и жителей страны.