Луна закрыла Солнце, потемнело на 4 минуты - где в мире можно было наблюдать полное затмение

Миллионы людей в странах Северной Америки наблюдали полное солнечное затмение. Первыми это уникальное явление увидели в Мексике. Луна полностью закрыла Солнце, и небо потемнело на целых 4 минуты. Затмение также можно было увидеть в США, Канаде ис территории некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.



По данным ученых, следующее полное затмение состоится в августе 2026 года и охватит большие территории Северного полушария.