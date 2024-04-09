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Луна закрыла Солнце, потемнело на 4 минуты - где в мире можно было наблюдать полное затмение
Миллионы людей в странах Северной Америки наблюдали полное солнечное затмение. Первыми это уникальное явление увидели в Мексике. Луна полностью закрыла Солнце, и небо потемнело на целых 4 минуты. Затмение также можно было увидеть в США, Канаде ис территории некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.
По данным ученых, следующее полное затмение состоится в августе 2026 года и охватит большие территории Северного полушария.
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