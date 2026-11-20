Итоги переговоров России, США и Китая обсуждают эксперты. В Шэньчжэне стороны озвучили свои позиции и интересы, хотя полное согласование по столь сложным вопросам - задача непростая.

Главное, что процесс идет и сохраняется желание договариваться.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС:

"Переговоры прошли действительно серьезные, многие позиции и интересы стран были озвучены, но полное согласование в таких вопросах всегда очень сложно. Но главное, что процесс идет, есть желание договариваться. Есть много конфликтных точек и в Азиатско-Тихоокеанском, и в Атлантическом, в Европейском, в Евразийском регионах. У каждой стороны свои интересы. Но в интересах глобального мира - сотрудничество и взаимодействие крупнейших мировых держав. Поэтому будем ждать, что все договоренности будут реализованы".