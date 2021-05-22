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Львицы напали на дрессировщика во время гастролей

Львицы напали на дрессировщика во время гастролей

Львицы напали на дрессировщика во время гастролей Уральского цирка в Мошкове под Новосибирском.

Дрессировщик предположил, что львица могла напасть из-за долгого простоя в период пандемии.

Мужчина сказал, что чувствует себя хорошо, травмы нестрашные: "Через неделю-две заживут".

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