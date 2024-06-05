Любая точка земного шара за 30 минут - США испытали новое ядерное оружие

США провели испытательный пуск гиперзвуковой ядерной ракеты. По сообщениям Daily Mail, адресаты демонстрации американской агрессии - Китай и Россия. Межконтинентальная баллистическая ракета способна достигать цель в любой точке земного шара всего за 30 минут.