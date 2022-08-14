Любители необычного транспорта в Бристоле взмыли в небо

В Бристоле завершается фестиваль воздушных шаров. В нем участвуют десятки аэростатов со всего мира. Погода летная. И сегодня в 6 утра по местному времени любители необычного транспорта взмыли в небо. Там же, на высоте птичьего полета, встретили рассвет.



Самый большой фестиваль воздушных шаров в Европе был основан в 1979 году.