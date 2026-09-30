Любкин: В 90-е литовцы считались лучшими контрабандистами Европы

Самыми крутыми контрабандистами Европы в 1990-е считались выходцы из Литвы. Об этом в программе "Это другое" заявил экс-начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Беларуси Дмитрий Любкин.

"Есть национальная традиция у литовцев заниматься контрабандой. В 90-х годах выходцы из Литовской Республики считались самыми крутыми, самыми лучшими контрабандистами в Европе. И это правда", - сказал Любкин.

По его словам, после распада СССР в Литве начали складываться организованные преступные группы почти в каждом районном центре. Это были крупные группировки, в том числе вооруженные, и практически все они были связаны с контрабандой.

Географическое положение страны, отметил экс-пограничник, удобно для незаконного перемещения товаров, прежде всего подакцизных.

"Была целая эпопея с перемещением цветных металлов, редкоземельных металлов", - напомнил Любкин. По его оценке, речь шла о сотнях тонн, а страны Балтии вошли в мировой рейтинг по перевалке цветных металлов.

Отдельно он остановился на незаконной миграции. Сегодняшнюю активность на литовской границе, сказал Любкин, нельзя сравнивать с тем, что было раньше: тогда через Литву шли группы по 70-120 человек. Переправу мигрантов и потоки контрабанды, по его словам, координировали в Литве.

В эту схему, утверждает он, втягивались и правоохранители. За полтора десятилетия сложилась трансграничная криминальная традиция: в нее включались родственники и сотрудники силовых ведомств. Все стремились получить выгоду, и эта традиция, считает Любкин, сохранилась.

Параллельно, по его словам, росла "беловоротничковая" преступность, которая доходила до правительственных кругов и Сейма. "Такие прецеденты были. Поэтому это исторический процесс", - заявил он.

Сейчас, сообщил Любкин, по делу о контрабанде сигарет под следствием находятся 30 сотрудников правоохранительных органов - полицейские и пограничники. "Но это еще не все", - подчеркнул он.

"Я не удивлюсь, что завтра будут такие же результаты по выявлению фактов содействия незаконной миграции, рытью тоннелей и так далее", - сказал Любкин.