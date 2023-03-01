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Диалог о помощи нацистскому батальону "Азов" состоялся в Конгрессе США
Продолжая шпионить за всем миром, власти США не знают, что происходит у них под носом. Любопытный диалог о помощи Штатов нацистскому батальону "Азов" состоялся между заместителем министра обороны Колином Калем и конгрессменом Мэттом Гетцем на слушаниях в конгрессе. Оказывается, теперь любая неугодная американской верхушке информация воспринимается как пропаганда России или Китая.
Конгрессмен Мэтт Гетц на слушаниях в конгрессе задал вопрос заместителю министра обороны, получает ли батальон "Азов" доступ к американскому оружию.
На что Колин Каль ответил неоднозначно: "Насколько я знаю, нет. Но если у вас есть информация".
Конгрессмен Мэтт Гетц продолжил: "Я прошу внести в протокол отчет о расследовании The Global Times, в котором говорится об обучении. Он взят из исследований Атлантического совета. В нем говорится, что батальон "Азов" получал материалы еще в 2018 году. Есть причины не соглашаться с этой оценкой?".
Замминистра США уточнил: "Простите, это китайский Global Times? То, что вы читаете".
"Да, возможно, да. Это имеет значение?", - ответил Мэтт Гетц.
"В целом я не признаю пропаганду Пекина", - отрезал заместитель министра обороны США
"Нет, просто скажите мне, правда это или нет?", - потребовал ответа конгрессмен.
"У меня нет никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону. В целом, я не принимаю пекинскую пропаганду за чистую монету", - заключил замминистра обороны Колин Каль.
Напомним, нацбатальон "Азов" еще недавно в странах Запада считался неонацистским и был практически под запретом. Но, как только его бойцы оказались крайне востребованы для войны до "последнего украинца", нацбатальону дали послабление - теперь в США, Германии и Японии его переквалифицировали в «крайне правую», а то и просто «правую» силу и уже не считают экстремистским.
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