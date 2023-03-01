Диалог о помощи нацистскому батальону "Азов" состоялся в Конгрессе США

Продолжая шпионить за всем миром, власти США не знают, что происходит у них под носом. Любопытный диалог о помощи Штатов нацистскому батальону "Азов" состоялся между заместителем министра обороны Колином Калем и конгрессменом Мэттом Гетцем на слушаниях в конгрессе. Оказывается, теперь любая неугодная американской верхушке информация воспринимается как пропаганда России или Китая.

Конгрессмен Мэтт Гетц на слушаниях в конгрессе задал вопрос заместителю министра обороны, получает ли батальон "Азов" доступ к американскому оружию.



На что Колин Каль ответил неоднозначно: "Насколько я знаю, нет. Но если у вас есть информация".



Конгрессмен Мэтт Гетц продолжил: "Я прошу внести в протокол отчет о расследовании The Global Times, в котором говорится об обучении. Он взят из исследований Атлантического совета. В нем говорится, что батальон "Азов" получал материалы еще в 2018 году. Есть причины не соглашаться с этой оценкой?".

Замминистра США уточнил: "Простите, это китайский Global Times? То, что вы читаете".

"Да, возможно, да. Это имеет значение?", - ответил Мэтт Гетц.

"В целом я не признаю пропаганду Пекина", - отрезал заместитель министра обороны США

"Нет, просто скажите мне, правда это или нет?", - потребовал ответа конгрессмен.

"У меня нет никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону. В целом, я не принимаю пекинскую пропаганду за чистую монету", - заключил замминистра обороны Колин Каль.