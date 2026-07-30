В Польше участились случаи избиения украинцев. Пишут, за украинский язык. А ведь четыре года назад украинцев принимали с распростертыми объятиями. Поляки плакали на вокзалах, дети рисовали желто-голубые флаги.

А сегодня бьют морду. Не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле: за полгода поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти. Сколько же будет к концу 2026-го? Причем лупят не где-то в темном переулке, а в автобусах при свидетелях, на улице, и даже 11-летних девочек не жалеют. Что случилось? Любовь кончилась, как дешевое шампанское после свадьбы, или изначально это был не роман, а сделка?

Цифры - вещь упрямая. В марте 2022 года 94 % поляков были готовы принимать украинских беженцев. К осени 2025 года этот показатель рухнул до 48 %. А поддержка вступления Украины в ЕС упала с 85 % до 35 %. А ведь украинцев в Польше от 1,5 до 2 млн человек. Только с официальным статусом беженца - почти 987 тыс.

Экономисты говорят: украинцы дают Польше до 2,4 % прироста ВВП ежегодно. Каждый двадцатый работник в стране - украинец.

Президент Кароль Навроцкий, вступивший в должность в 2025 году, заявил, что Украина ведет себя "неприлично и неблагодарно". Что она не ценит польскую помощь. Что Польша не будет ставить интересы Украины выше своих. Красиво сказано. Особенно если вспомнить, что четыре года назад поляки сами лезли в объятия, сами тащили гуманитарку, сами кричали про украинского "славу", а теперь говорят "неблагодарные".

А может ли так быть, что помощь Украине была инструментом геополитической игры против России, а не вполне искренним желанием помочь соседям? Если посмотреть на факты, поляки получили от Украины все, что хотели: таран против России - есть, буферная зона - есть, дешевая рабочая сила - есть, деньги от ЕС на прием беженцев - есть. Миллиардные субсидии, кстати, тоже немалые. А теперь, когда Украина выполнила функцию, маска союзника не нужна.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Польше Украина больше не нужна даже как элемент психологической войны, информационной войны или элемент какого-то давления на Россию, на Беларусь, или как элемент какого-то влияния в рамках Евросоюза. В самом начале СВО, да, Польша, давайте говорить откровенно, не использовала Украину, а попользовалась Украиной. Все вот эти похлопывания сверху вниз по плечу, прием, как они говорили, беженцев, а по сути дешевой рабочей силы, замещающей необходимость приема рабочей силы со стран Ближнего Востока, из Африки, то, чем очень сильно болеет ЕС".

По его словам, Польша максимально вложилась в то, чтобы еще сильнее озлобить украинцев в отношении России, Беларуси, Союзного государства. "Она максимально сделала все, чтобы получить все возможные экономические преференции на территории Украины. Поэтому все, что происходит сейчас, к сожалению, закономерно. И наивно было бы считать, что все может быть по-другому", - отметил Тимур Шафир.

Но, конечно, нельзя сбрасывать со счетов поведение самих украинцев. Некоторые из них, мягко говоря, позиционируют себя не как гостей, а как хозяев. Согласно июльскому опросу IBRiS, 33,6 % поляков изменили отношение к украинцам в худшую сторону. В лучшую - только 1,8 %.

Более половины опрошенных (56 %) винят в кризисе лично Зеленского. Но это же не повод бить людей в автобусах. Варшава годами закрывала глаза на героизацию Бандеры в Украине ради "союза против Москвы". А теперь вдруг тема Волынской резни вылезает на свет божий, как скелет из шкафа.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо заявил: "Если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, не проведет эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Евросоюз не будет". Мол, мы не пустим вас в ЕС, пока вы не признаете себя виновными в событиях 1943 года. Это историческая справедливость или политический шантаж? Поляки прекрасно понимают, что Украина сейчас зависима от них. И давят на больную мозоль.

Сейм Польши принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом почти единогласно. Депутаты голосовали стоя, в знак скорби к жертвам "украинских головорезов". Красиво, пафосно. И очень вовремя - как раз перед выборами. Навроцкий вообще забрал у Зеленского орден Белого орла после того, как Зеленский назвал воинское подразделение именем УПА.

Вот история "братской помощи". Сначала - объятия и цветы, потом - кулаки и требования покаяния. Польша показала, что даже самый громкий гуманизм имеет цену и срок годности. Украина показала, что даже самый удобный буфер может надоесть. А люди по обе стороны границы снова оказались расходным материалом в чужой игре.

Добро пожаловать в мир, где сострадание заканчивается там, где начинается кошелек и геополитика. Польша - зеркало, в котором отражается вся европейская усталость от чужой войны. История Волыни, которую замяли ради геополитики, вернулась. И будет возвращаться, пока ее не закроют честно.

А пока будет 180 заявлений о нападениях за полгода. И если кто-то еще верит в "вечную дружбу народов", пусть посмотрит свежую полицейскую статистику. Там все написано без всякой поэзии.