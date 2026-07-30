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Любовь живет 4 года, или Почему в Польше участились случаи избиения украинцев

В Польше участились случаи избиения украинцев. Пишут, за украинский язык. А ведь четыре года назад украинцев принимали с распростертыми объятиями. Поляки плакали на вокзалах, дети рисовали желто-голубые флаги.

А сегодня бьют морду. Не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле: за полгода поступило 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти. Сколько же будет к концу 2026-го? Причем лупят не где-то в темном переулке, а в автобусах при свидетелях, на улице, и даже 11-летних девочек не жалеют. Что случилось? Любовь кончилась, как дешевое шампанское после свадьбы, или изначально это был не роман, а сделка?

Цифры - вещь упрямая. В марте 2022 года 94 % поляков были готовы принимать украинских беженцев. К осени 2025 года этот показатель рухнул до 48 %. А поддержка вступления Украины в ЕС упала с 85 % до 35 %. А ведь украинцев в Польше от 1,5 до 2 млн человек. Только с официальным статусом беженца - почти 987 тыс.

Экономисты говорят: украинцы дают Польше до 2,4 % прироста ВВП ежегодно. Каждый двадцатый работник в стране - украинец.

Президент Кароль Навроцкий, вступивший в должность в 2025 году, заявил, что Украина ведет себя "неприлично и неблагодарно". Что она не ценит польскую помощь. Что Польша не будет ставить интересы Украины выше своих. Красиво сказано. Особенно если вспомнить, что четыре года назад поляки сами лезли в объятия, сами тащили гуманитарку, сами кричали про украинского "славу", а теперь говорят "неблагодарные".

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А может ли так быть, что помощь Украине была инструментом геополитической игры против России, а не вполне искренним желанием помочь соседям? Если посмотреть на факты, поляки получили от Украины все, что хотели: таран против России - есть, буферная зона - есть, дешевая рабочая сила - есть, деньги от ЕС на прием беженцев - есть. Миллиардные субсидии, кстати, тоже немалые. А теперь, когда Украина выполнила функцию, маска союзника не нужна.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Польше Украина больше не нужна даже как элемент психологической войны, информационной войны или элемент какого-то давления на Россию, на Беларусь, или как элемент какого-то влияния в рамках Евросоюза. В самом начале СВО, да, Польша, давайте говорить откровенно, не использовала Украину, а попользовалась Украиной. Все вот эти похлопывания сверху вниз по плечу, прием, как они говорили, беженцев, а по сути дешевой рабочей силы, замещающей необходимость приема рабочей силы со стран Ближнего Востока, из Африки, то, чем очень сильно болеет ЕС".

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

По его словам, Польша максимально вложилась в то, чтобы еще сильнее озлобить украинцев в отношении России, Беларуси, Союзного государства. "Она максимально сделала все, чтобы получить все возможные экономические преференции на территории Украины. Поэтому все, что происходит сейчас, к сожалению, закономерно. И наивно было бы считать, что все может быть по-другому", - отметил Тимур Шафир.

Но, конечно, нельзя сбрасывать со счетов поведение самих украинцев. Некоторые из них, мягко говоря, позиционируют себя не как гостей, а как хозяев. Согласно июльскому опросу IBRiS, 33,6 % поляков изменили отношение к украинцам в худшую сторону. В лучшую - только 1,8 %.

Более половины опрошенных (56 %) винят в кризисе лично Зеленского. Но это же не повод бить людей в автобусах. Варшава годами закрывала глаза на героизацию Бандеры в Украине ради "союза против Москвы". А теперь вдруг тема Волынской резни вылезает на свет божий, как скелет из шкафа.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо заявил: "Если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, не проведет эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Евросоюз не будет". Мол, мы не пустим вас в ЕС, пока вы не признаете себя виновными в событиях 1943 года. Это историческая справедливость или политический шантаж? Поляки прекрасно понимают, что Украина сейчас зависима от них. И давят на больную мозоль.

Сейм Польши принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом почти единогласно. Депутаты голосовали стоя, в знак скорби к жертвам "украинских головорезов". Красиво, пафосно. И очень вовремя - как раз перед выборами. Навроцкий вообще забрал у Зеленского орден Белого орла после того, как Зеленский назвал воинское подразделение именем УПА.

Вот история "братской помощи". Сначала - объятия и цветы, потом - кулаки и требования покаяния. Польша показала, что даже самый громкий гуманизм имеет цену и срок годности. Украина показала, что даже самый удобный буфер может надоесть. А люди по обе стороны границы снова оказались расходным материалом в чужой игре.

Добро пожаловать в мир, где сострадание заканчивается там, где начинается кошелек и геополитика. Польша - зеркало, в котором отражается вся европейская усталость от чужой войны. История Волыни, которую замяли ради геополитики, вернулась. И будет возвращаться, пока ее не закроют честно.

А пока будет 180 заявлений о нападениях за полгода. И если кто-то еще верит в "вечную дружбу народов", пусть посмотрит свежую полицейскую статистику. Там все написано без всякой поэзии.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаПольшаТема дня
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