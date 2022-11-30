Любовь есть любовь - Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках

В США опять что-то пошло не так. Америка всеми силами толкает себя к демографической катастрофе и деградации населения.

Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках, поблагодарив сенаторов за поддержку законопроекта. Байден отметил - любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на чем угодно.

Верховный суд США еще в 2015 году постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки, однако в этом году постановление предлагали пересмотреть. Торжества разума не произошло.