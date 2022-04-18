Любой исход французских выборов представляется ударом по США

Отдавали ли англосаксы себе отчет, когда строили железный занавес? Вряд ли. Этот европейский кошмар Байдена вполне может стать явью. В Белом доме советники уже паникуют: любой исход французских выборов им представляется ударом по США. Через неделю в решающем президентском поединке там сразятся два кандидата Эммануэль Макрон и лидер правых Марин Ле Пен. Ее победа поставит под вопрос одновременно будущее и Евросоюза, и структуры НАТО, и антироссийской коалиции коллективного Запада. Но и выигрыш некогда американского ставленника Макрона с миниатюрным отрывом до смерти напугает другие страны Европы и, вполне возможно, вынудит их резко поумерить пыл в санкционной войне с Россией. А это начало конца украинской стратегии Штатов. Европа уже не будет прежним беспрекословным партнером Вашингтона. Елизавета Казакова не исключает подобный сценарий.





На финишной прямой Он и Она



Спустя 5 лет история с французским выборным раскладом повторяется. На финишной прямой Он и Она - действующий президент Макрон и лидер "Национального объединения" Ле Пен.

Впрочем, пардон, за такой французский. Как и в 2017-м, на этом президентском ринге мужчина и женщина. Даже еще месяц назад казалось, что исход нынешних выборов предрешен. Макрон был готов к почти гарантированному переизбранию. Отказался от предвыборной кампании и даже голосовал последним из 12 кандидатов.

Зато делал заявления глобального масштаба о всеобщей борьбе с голодом в третьих странах, о восстановлении мира между братскими народами России и Украины.

А кто ответит за рекордную инфляцию и острый топливный кризис во Франции? Это пусть американцам рассказывают, что виноват Путин. У европейцев все больше вопросов даже не к официальному Брюсселю к своим национальным правительствам. Свежие тревожные опросы подстегнули Макрона к щедрым походам в народ. И вот что из этого вышло.

"За последние пять лет, - пожаловалась одна из собравшихся, - ценности Франции развалились исключительно из-за вас. Ценности солидарности, единства и братства выплеснулись на улицы с "желтыми жилетами". И нам повезло, что они у нас есть".

"Я понимаю", - ответил Макрон. "Понимаете,что это произошло, но не понимаете, что это означает!" - парировала собеседница. Президент Франции, конечно, попытался оправдаться, но вышло как-то так: "Нет, я говорил с теми, кто хотел поговорить со мной!"

А что ответит Макрон молодежи? Почти 23 тысячи человек вышли в субботу на акции протеста по всей Франции. Правда, уже против всех. Вот что они сказали:





"Мы попробовали Макрона, и нам это не понравилось, а Ле Пен у власти мы даже не хотим пробовать";

"Второй тур с двумя правыми кандидатами, которые являются врагами рабочих и молодежи? Мы не можем принять это, мы не можем принять еще пять лет жесткой экономии, загрязнения окружающей среды. Это не наши выборы. Наше дело - сражения на улицах";

"Мы хотим исключить Макрона из политической жизни. Если бы Юпитер мог покинуть нашу Солнечную систему, я был бы очень счастлив. Можно рассматривать кандидатуру Ле Пен в расчете на ее союз с Эриком Земмуром".

"Юпитером" президента Макрона в 2017 году назвал министр экономики Брюно Ле Мэр. Молодой и привлекательный лидер, хранитель французского культурного наследия, почитатель театрального искусства… На поверку играет на руку США.

Механизм оказания услуг Вашингтону, что называется закадровый, покупка услуг иностранных консалтинговых компаний. Конкретно тесное сотрудничество с крупнейшим инвестфондом Black Rock со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Только американская компания McKinsey в период правления Юпитера заработала на Франции более миллиарда евро. Оппоненты метко называют McKinsey архитектором неопытного Макрона.

Все тайное становится ясным, и к первому туру выборов-2022 его президентскую деятельность одобряют лишь 26,5 % французов.

Именно при Макроне случился энергокризис и началась спецоперация в Украине.

Моя цель попытаться добиться прекращения огня, а также защитить французский народ от войны и эскалации, которой мы не хотим. Я ведь не просто кандидат, я еще и президент Французской Республики, потому это не просто комментарии.

Я просто никогда не поставлю наши вооруженные силы под командование, которое не подпадает под французский национальный суверенитет: ни под интегрированное командование НАТО, ни под будущее европейское командование. Марин Ле Пен