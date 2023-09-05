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Любой призыв к положительным действиям по отношению к России латвийское правосудие карает 10 годами тюрьмы
Два года лишения свободы - во столько прокуратура Латвии оценила репост экс-депутата Рижской думы. В своем телеграм-канале Игорь Кузьмук разместил чужой пост с посылом помогать российским военным. Вообще-то за любой призыв к положительным действиям по отношению к России латвийское правосудие карает 10 годами тюрьмы. Однако экс-депутат всего лишь переслал сообщение, в связи с чем срок скостили. Новомодную букву европейского закона Кузьмук назвал "дискриминацией на основе политических взглядов и этнической принадлежности".
Сюжеты антиутопий в Латвии становятся реальностью. Власти развернули зачистку библиотек в бывших русских школах - уничтожаются все книги на русском языке. По информации медиагруппы "Россия сегодня", изъятию подвергаются не только классики литературы, но и вполне себе западные писатели. А все потому, что книги написаны кириллицей на доступном русским людям языке. Напомним, год назад правительство Латвии одобрило переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке.
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