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Любые переговоры Путина и Зеленского возможны не раньше, чем Украина признает новый статус ЛНР и ДНР
В Стамбуле сегодня прошли российско-украинские переговоры, к которым, без преувеличения, было приковано внимание всего мира. Стороны обменялись предложениями, которые должны привести к установлению в Украине мира.
Итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
Официальный Киев представил пакет предложений, которые должны гарантировать в перспективе нейтралитет Украины. Страна обещает сохранить безъядерный статус - отказаться от проведения учений с участием иностранных военных и от размещения баз. Вопрос о Крыме предлагается решить в течение последующих 15 лет. Руководство российской делегации обещало рассмотреть эти предложения и передать их Владимиру Путину. Пока же Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Однако деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, было подчеркнуто по итогам переговоров.
К вечеру стало известно, что любые личные переговоры Путина и Зеленского станут возможны не раньше, чем Украина признает новый статус ЛНР и ДНР. Об этом пока нет и речи. Еще одно обстоятельство, которое лишает наблюдателей оптимизма: любые изменения законов и Конституции Киев готов осуществить лишь по итогам референдума, а его обещает провести только после полного вывода российских войск. Договороспособность Украины однако прекрасно иллюстрируют Минские договоренности, от соблюдения которых Киев отказался вскоре после их подписания.
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