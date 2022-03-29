Любые переговоры Путина и Зеленского возможны не раньше, чем Украина признает новый статус ЛНР и ДНР

В Стамбуле сегодня прошли российско-украинские переговоры, к которым, без преувеличения, было приковано внимание всего мира. Стороны обменялись предложениями, которые должны привести к установлению в Украине мира.

Итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Официальный Киев представил пакет предложений, которые должны гарантировать в перспективе нейтралитет Украины. Страна обещает сохранить безъядерный статус - отказаться от проведения учений с участием иностранных военных и от размещения баз. Вопрос о Крыме предлагается решить в течение последующих 15 лет. Руководство российской делегации обещало рассмотреть эти предложения и передать их Владимиру Путину. Пока же Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Однако деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, было подчеркнуто по итогам переговоров.