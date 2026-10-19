"Люди не привыкли к сворачиванию соцпрограмм" - Пихтов о том, почему французы выходят на улицы

Приоритет военных расходов, экономические и миграционные проблемы вывели людей на улицы. Почему французские власти так жестко подавляют социальное недовольство, рассказал эксперт.

Кирилл Пихтов, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН:

"Франция - достаточно бастующая нация, французы регулярно выходят на улицу, в этом нет большого сюрприза. Это, если не самая бастующая, то как минимум одна из самых бастующих стран Европы. Они постоянно выходят на улицу, чтобы высказать свое недовольство или несогласие. Протесты "желтых жилетов" тоже стали популярными. Они были ситуативны, по большому счету, то есть тогда все началось с повышения цен на топливо - это была главная причина этих протестов. Просто у них появился такой запоминающийся символ - "желтые жилеты", которые носили протестующие, поэтому они так и запоминаются. Рост экономики замедляется - в 2025 году он составил 0,9 %, то есть совсем маленький. А с ним государственный долг, сокращение госрасходов, а Франция - страна, которая традиционно славится своими мерами социальной поддержки граждан. В нынешней экономической ситуации государству приходится сворачивать эти программы, к чему граждане не привыкли. Это подогревает почву для выражения недовольства на улице".