Тысячи человек собрались в Брюсселе у здания Европарламента после акции, посвященной проблеме Нагорного Карабаха. Люди недовольны политикой ЕС в отношении Закавказского региона. Правда, у Европарламента война на Евразийском континенте, видимо, не считается делом особой важности. Полиция жестко "отработала" на митинге протестующих, применив излюбленную демократическую трехходовку. Остужать горящее пламя Карабаха, видимо, решили прямо на площади в Брюсселе. С помощью полюбившихся водометов! Приправляя все дубинками, и в завершение - слезоточивый газ, который, вероятно, одновременно и создает призрачную завесу для Евросоюза от всего происходящего. Вызывая при этом еще большую слезоточивость у тех, кто и так не спит ночами из-за постоянных бомбежек у себя дома.