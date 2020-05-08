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Люди протестуют против радикальных карантинных ограничений
В Греции на улицы вышли работники сферы искусства. Сотни продюсеров, режиссеров, актеров и музыкантов, оставшихся без работы с начала марта, требуют правительство поддержать сегмент арт-индустрии. Но пока в одних странах бунтуют, в других принимают реальные шаги. В Дании готовятся ко второй фазе смягчения ограничений. На рассмотрении - открытие точек общепита.
Следующего этапа снятия локдауна ждут и в итальянской Сицилии. Муниципалитет уже разрешил людям находиться на одной лодке. Если длина судна четыре метра, то на ней можно плавать вдвоем. Каждый дополнительный метр разрешает находиться на борту еще одному человеку. В регионе дали зеленый свет также спортивной рыбалке и парусному спорту.
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