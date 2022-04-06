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Люди в форме обматывают скотчем манекен, или как снимаются постановочные видео

Это видео, судя по всему, станет опровержением очередного вброса. На видео люди в форме обматывают скотчем манекен. С таким реквизитом снимать постановочные видео куда проще.

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